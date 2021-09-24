Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

Под руководством Знарка российская команда выступит на Олимпиаде в Пекине. В тренерский штаб войдут Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

При этом 8 сентября глава ФХР Владислав Третьяк заявил, что у федерации нет планов менять главного тренера. Однако он отметил, что тренерский штаб национальной команды будет усилен перед началом Игр.

Олег Знарок уже работал во главе национальной команды в период с 2014 по 2018 год. Под его управлением команда выиграла чемпионат мира (2014), а также становилась серебряным (2015) и бронзовым (2016 и 2017) призером турнира. Помимо этого команда впервые в современной истории выиграла Олимпийский турнир в 2018 году. При этом Олимпиада 2018 года проходила без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После ухода из сборной Знарок в период с 2019 по 2021 год работал в ”Спартаке”.

Олимпиада в Пекине пройдет в период с 4 по 20 февраля 2022 года. В начале сентября этого года стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийском турнире.