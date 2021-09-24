Четырехполосные шоссе помогли бы ежегодно сократить число погибших и пострадавших в ДТП на 50 человек

По словам Тармо Трея, исполнительного директора Эстонского союза строительства инфраструктуры, анализ показал, что четырёхполосные магистрали — это вопрос не только удобства и быстрого транспортного сообщения, но и непосредственного спасения жизней жителей Эстонии. ”Совершенно очевидно, что четырёхполосные дороги позволяют сократить количество дорожно-транспортных происшествий — меньше всего ДТП происходит на участках Тартуского шоссе с прекрасным решением 2 + 2”, — сказал Трей.

”Если уровень безопасности трёх основных магистралей и Таллиннской окружной дороги на участках с одной полосой в каждом направлении будет повышен до уровня, соответствующего нынешнему уровню безопасности участков с четырёхполосным (2 + 2) движением шоссе Таллинн-Тарту, количество дорожно-транспортных происшествий каждый год будет меньше на 25, а количество пострадавших и погибших — на 48”, — добавил Трей.

Статистика свидетельствует о том, что сегодня наиболее опасными являются двухполосные (1 + 1) участки Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Нарва. ”Анализ Департамента транспорта показывает, что среднее количество дорожно-транспортных происшествий на миллион машинокилометров в 2015-2019 годах на двухполосных участках шоссе Таллинн-Нарва почти в три, а на двухполосных участках Таллиннской окружной дороги — почти в четыре раза выше, чем на четырёхполосных (2 + 2) участках шоссе Таллинн-Тарту”, — сказал Трей и добавил, что у государства пока нет даже представления о том, какой могла бы быть четырёхполосная магистраль Таллинн-Нарва, не говоря уже о конкретном плане строительства с конкретными сроками.

Согласно результатам анализа, проведённого Эстонским союзом строительства инфраструктуры, за 30 лет, прошедших после восстановления независимости, Эстонское государство построило в общей сложности 97 километров четырёхполосных дорог, т. е. в среднем строилось 3,2 километра в год. В случае сохранения таких темпов строительство трёх основных магистралей будет завершено к 2127 году.

Эстонское государство планирует сократить в 2022-2025 годах финансирование находящихся в его ведении дорог на 113 миллионов евро по сравнению с действующим на данный момент Планом управления дорогами. Согласно анализу Техноцентра дорог, к 2030 году задолженность по развитию дорожной сети достигнет 2,159 миллиарда евро, а задолженность по ремонту дорог уже сейчас превышает 700 миллионов евро.