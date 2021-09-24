Из Рийгикогу восемь человек отправили в самоизоляцию

Департамент здоровья отправил из Рийкгиогу в самоизоляцию восемь человек. ”Остальные либо вакцинированы, либо переболели. Они в самоизоляцию отправляться не должны”, — сообщила пресс-секретарь департамента Кирси Пруудель.

Она отметила, что все причастные оповещены и должны следить за состоянием здоровья. В случае малейших симптомов вакцинированные и переболевшие также должны оставаться дома.