Врач: с декабря Центр тревоги имеет право не отправить экипаж к "слабо больным". Почему это поможет медикам

27 февраля 2020 года — это день, когда в Эстонии был подтвержден первый случай заболевания COVID19. Начиная с этого момента и до сегодняшнего дня, я как врач-резидент был всегда очень хорошо осведомлен о ситуации с распространением вируса. В связи с работой я соприкасался с больными коронавирусом в Таллинне, а также за пределами Харьюмаа в качестве добровольца. Все это время мне приходилось быть свидетелем того, как из-за антивирусных ограничений нарушена связь между семейными врачами и пациентами. И как в то же время увеличивается нагрузка на отделения экстренной медицины и их работников.

Проблема большинства пациентов в том, что из-за ограничений у них оборвался контакт с семейным врачом. Приема приходится ждать очень долго, однако проконсультироваться с кем-либо относительно своего здоровья все равно хочется. Во многих случаях ответы на вопросы пытаются найти в интернете, в Google или в различных группах в соцсетях. К сожалению, из-за отсутствия более глубоких знаний и возникающего за свое здоровье страха, люди не способны отфильтровывать информацию. Поэтому они либо обращаются в приемный покой, либо вызывают скорую. Увы, в этой ситуации страдают те, кто действительно нуждается в неотложной помощи.

С декабря будет применяться новое руководство по вызову скорой помощи. Оно оставляет за Центром тревоги право не отправлять экипаж к тем, у кого более легкие проблемы со здоровьем. Эта новость вызвала негодование в соцсетях. Но на самом деле цель этого руководства — отфильтровать тех, чье состояние здоровья позволяет обходиться тем, чтобы наблюдаться у своего семейного врача. Тем самым нуждающимся в экстренной помощи пациентам будут обеспечены лучшие возможности ее получения.