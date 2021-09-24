ВИДЕО | 132 года назад в Таллинне погиб всемирно известный американец. В его честь в Пирита установлен огромный монумент

24 сентября 1889 года (12 сентября по старому стилю) в Таллинне во время парашютного прыжка с воздушного шара трагически погиб всемирно известный аэронавт, изобретатель и парашютист Шарль Леру. Во время представления, прямо на глазах у многочисленной публики, парашютиста унесло сильными потоками ветра в море, где он утонул, не имея ни единого шанса на спасение.

К 132 годовщине гибели Шарля Леру был подготовлен специальный фильм о его пребывании в Таллинне. Автор этого проекта Павел Бойцов задался целью напомнить людям об этом, по сути, совсем ещё молодом парне, который своим последним прыжком соединил в нашем городе три стихии: воздух, воду и землю.

Мало кто знает, что Шарля Леру похоронили со всеми почестями на кладбище Теллископли. Впоследствии кладбище было уничтожено, а на его месте разбили парк, сегодня известный, как парк Живых и Мёртвых в Копли. В фильме, в первые за много лет, будут продемонстрированы чудом уцелевшие фрагменты могильной плиты Шарля Леру.

В 1989 году, спустя сто лет с момента гибели аэронавта, в память о нём на набережной Пирита теэ установили знаменитый металлический монумент ”Смелым и деятельным людям”. Автор этого монумента Мати Кармин расскажет в фильме интересные подробности об установке этой скульптурной композиции.