Пьяный мужчина устроил стрельбу возле автобусной остановки

23 сентября полиция получила сообщение о том, что возле автобусной остановки в Аэспа была слышна стрельба. По прибытию полицейских на место выяснилось, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух и в сторону близлежащего леса.