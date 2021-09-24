24.09.2021, 11:32
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле автобусной остановки(65)
Foto: Priit Simson
В четверг пьяный мужчина устроил стрельбу возле автобусной остановки в Рапламаа.
23 сентября полиция получила сообщение о том, что возле автобусной остановки в Аэспа была слышна стрельба. По прибытию полицейских на место выяснилось, что 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух и в сторону близлежащего леса.
Из какого именно оружия он стрелял, пока неизвестно. В инциденте никто не пострадал. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. Точные обстоятельства устанавливаются.