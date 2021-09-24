Эксперт: ценовое ралли на авторынке закончится не скоро

”Мы видим, что цены на автомобили растут и, вероятно, в ближайшее время рост продолжится. Covid-19 вызвал провал в спросе. В прошлом году продажи были на 35% ниже, теперь чувство уверенности потребителей начинает восстанавливаться, и продажи уже выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Росту цен способствует недостаточное предложение, которое вызвано дефицитом чипов, перебоями в цепочках поставок и ростом цен на сырье”, — пояснил Соодла.

По его словам, сокращение предложения автомобилей — проблема не только Эстонии. Влияние этих факторов ощущается во всем мире, а из-за своего небольшого размера Эстония может даже оказаться в более выгодном положении. ”Учитывая тот факт, что эстонский, и в целом балтийский рынок относительно невелики с точки зрения объёма, наши импортёры, возможно, смогут договориться о требующихся нам поставках с заводов. Однако есть также примеры, когда небольшой размер является проблемой. Некоторые схемы распределения не позволяют поставлять продукцию на небольшой рынок”, — сказал Соодла.

Зелёная революция вызовет рост цен

По словам руководителя Luminor Liising, на рост цен также повлияет ускоренный переход на электродвигатели. Для достижения экологических целей были использованы политические средства по ускорению перехода к более экологичным технологиям, и к 2035 году практически все новые автомобили будут электрическими. Эффект ускоренной зелёной революции проявляется по-разному, например, производители автомобилей вынуждены выбирать, куда направлять чипы в первую очередь, и могут принять решение в пользу электромобилей. ”Производители автомобилей определённо попытаются переложить повышение цен на потребителей. Если Вы захотите такой же автомобиль, как у Вас сейчас, но с электродвигателем, то стоить он будет на пять-десять тысяч евро больше”, — пояснил Соодла.