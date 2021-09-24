Эксперт: ценовое ралли на авторынке закончится не скоро(3)
”Мы видим, что цены на автомобили растут и, вероятно, в ближайшее время рост продолжится. Covid-19 вызвал провал в спросе. В прошлом году продажи были на 35% ниже, теперь чувство уверенности потребителей начинает восстанавливаться, и продажи уже выросли на 33% по сравнению с прошлым годом. Росту цен способствует недостаточное предложение, которое вызвано дефицитом чипов, перебоями в цепочках поставок и ростом цен на сырье”, — пояснил Соодла.
По его словам, сокращение предложения автомобилей — проблема не только Эстонии. Влияние этих факторов ощущается во всем мире, а из-за своего небольшого размера Эстония может даже оказаться в более выгодном положении. ”Учитывая тот факт, что эстонский, и в целом балтийский рынок относительно невелики с точки зрения объёма, наши импортёры, возможно, смогут договориться о требующихся нам поставках с заводов. Однако есть также примеры, когда небольшой размер является проблемой. Некоторые схемы распределения не позволяют поставлять продукцию на небольшой рынок”, — сказал Соодла.
Зелёная революция вызовет рост цен
По словам руководителя Luminor Liising, на рост цен также повлияет ускоренный переход на электродвигатели. Для достижения экологических целей были использованы политические средства по ускорению перехода к более экологичным технологиям, и к 2035 году практически все новые автомобили будут электрическими. Эффект ускоренной зелёной революции проявляется по-разному, например, производители автомобилей вынуждены выбирать, куда направлять чипы в первую очередь, и могут принять решение в пользу электромобилей. ”Производители автомобилей определённо попытаются переложить повышение цен на потребителей. Если Вы захотите такой же автомобиль, как у Вас сейчас, но с электродвигателем, то стоить он будет на пять-десять тысяч евро больше”, — пояснил Соодла.
По словам руководителя Luminor Liising, электромобили получили одобрение потребителей, и чем лучше инфраструктура зарядки и чем выше спрос, тем быстрее начнут падать цены на электромобили. ”По моим оценкам, уже в течение года электромобили завоюют расположение потребителей, хотя до сих пор это была тема для энтузиастов. Я не думаю, что это вопрос месяцев и кварталов, но за год всё может измениться. Электромобили — это новая техника, а не обычный автомобиль, на который установлен электродвигатель”, — подчеркнул Соодла.
Пенсионные деньги оказывают влияние на рынок лизинга
Кое в чём потребители могут даже выиграть от роста цен на автомобильном рынке. ”Чувство уверенности потребителей повысилось, и на основании поступающих заявлений можно подтвердить, что снятые со второй ступени пенсионные деньги также сыграли свою роль. Люди погашают долги, различные кредиты и автолизинг. В подтверждение этого мы получили значительное количество заявок на досрочное расторжение лизинговых договоров”, — сказал Соодла.
Соодла более осторожен в отношении прогнозов на будущее, по его словам, в ближайшие 6–12 месяцев не ожидается увеличения предложения, что могло бы сдержать рост цен. ”Как ожидается, ценовое давление на рынок сохранится как минимум 6–12 месяцев. Трудности со снабжением автопроизводителей в какой-то момент обязательно разрешатся, но на это потребуется время. В то же время чувство уверенности потребителей сохраняется, что удерживает спрос на высоком уровне. На авторынке выигрывают те, у кого есть машины на продажу”, — сказал руководитель Luminor Liising.