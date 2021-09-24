Детский сад Laagna Rukkilill открывается после ремонта
В церемонии открытия примет участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт, который отметил, что рад поздравить персонал и детей с новым и современным домом, в котором можно будет воплотить давние мечты.
”Реконструкция детского сада Лаагна Руккилилль является очередным, но важным этапом в достижении более масштабной цели, — сказал мэр. — К 2035 году мы хотим привести все городские детские сады в соответствие с современными требованиями и ежегодно ремонтируется несколько зданий. Осенью этого года капитальный ремонт завершится в четырех детских садах, а в начале года открылся один совершенно новый детский сад. Мы активно работаем, и в этом году приступим к капитальному ремонту еще в шести детских садах — планируется, что они будут готовы к сентябрю 2022 года”.
Здание таллиннского детского сада Лаагна Руккилилль было построено в 1982 году по типовому проекту тех времен и к настоящему времени было амортизировано. Поэтому по большей части его снесли. На основании исходного задания Таллиннского департамента образования была проведена комплексная реконструкция здания и прилегающей к нему территории. От имевшегося здания сохранились лишь стены внешних фасадов, несущие стены и потолки. В итоге был создан новый и современный дом, рассчитанный на одиннадцать групп. Полностью отремонтированы внутренние помещения, приведены в соответствие с современными требованиями техносистемы, кроме того, во всех помещениях групп установлены датчики уровня концентрации углекислого газа.
Помимо новых уютных и хорошо проветриваемых групп, в детском садике появилось еще несколько новшеств.
У детского сада появился отдельный кабинет окружающей среды для проектного обучения, кабинеты логопеда и специального педагога, а также помещение для собраний, предназначенное для персонала. Помимо этого, в детском саду появилась особая территория, на которой ребенок может побыть, например, с мамой или же товарищем по группе. Начальное обучение плаванию будет проходить в обновленном комплексе, причем в бассейне установлена современная система очистки и подогрева воды.
В детском саду Лаагна Руккилилль еду готовят собственные повара, теперь они могут это делать в новом, имеющем современное оборудование кухонном блоке. Кроме того, у юных любителей кулинарного искусства теперь есть возможность также учиться этой премудрости на оборудованной интегрированной техникой и системой вентиляции кухне.
Также была оборудована безопасная дворовая территория — здесь установлены новые игровые снаряды для игр на свежем воздухе, а также веранды, на которых можно проводить уличные уроки или укрыться от непогоды. Вокруг дома проложены тротуары, на которые нанесена дорожная разметка — дети смогут таким образам учиться азам безопасности дорожного движения. Во дворе теперь имеется большая сцена под открытым небом, оснащенная подсветкой. К ней можно выйти прямо из музыкального зала.
Также во дворе установлена новая система уличного освещения. На крыше здания размещены солнечные панели, которые могут производить и продавать в сеть до 27 KW электроэнергии. Также в садике работает новая система охраны с уличным видеонаблюдением.
Здание спроектировало предприятие Novarc Group AS, работы выполнила фирма Ehitus5ECO OÜ. Надзор собственника вело OÜ Keskkonnaprojekt. Обстановкой помещений занимались в ходе совместной поставки AJ Tooted Aktsiaselts и Kumer Saag OÜ. Общая стоимость проекта составила более 4,2 млн евро.
В этом году капитальный ремонт будет завершен в детских садах Ярвеотса, Лийвамяэ, Рабарюблик. В начале года был готов новый детский сад Накситралли. Этой осенью капитальный ремонт начнется в детских садах Винди, Рыымупеса, Маасика, Меривялья, Асундусе и Келлукесе. Планируется, что они будут готовы в сентябре 2022 года.