Детский сад Laagna Rukkilill открывается после ремонта

В церемонии открытия примет участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт, который отметил, что рад поздравить персонал и детей с новым и современным домом, в котором можно будет воплотить давние мечты.

”Реконструкция детского сада Лаагна Руккилилль является очередным, но важным этапом в достижении более масштабной цели, — сказал мэр. — К 2035 году мы хотим привести все городские детские сады в соответствие с современными требованиями и ежегодно ремонтируется несколько зданий. Осенью этого года капитальный ремонт завершится в четырех детских садах, а в начале года открылся один совершенно новый детский сад. Мы активно работаем, и в этом году приступим к капитальному ремонту еще в шести детских садах — планируется, что они будут готовы к сентябрю 2022 года”.

Здание таллиннского детского сада Лаагна Руккилилль было построено в 1982 году по типовому проекту тех времен и к настоящему времени было амортизировано. Поэтому по большей части его снесли. На основании исходного задания Таллиннского департамента образования была проведена комплексная реконструкция здания и прилегающей к нему территории. От имевшегося здания сохранились лишь стены внешних фасадов, несущие стены и потолки. В итоге был создан новый и современный дом, рассчитанный на одиннадцать групп. Полностью отремонтированы внутренние помещения, приведены в соответствие с современными требованиями техносистемы, кроме того, во всех помещениях групп установлены датчики уровня концентрации углекислого газа.

Помимо новых уютных и хорошо проветриваемых групп, в детском садике появилось еще несколько новшеств.