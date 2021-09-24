24.09.2021, 10:10
Потисепп: в ближайшие месяцы в Эстонии подорожают продукты питания(22)
Foto: Karli Saul
Повышение цен на продукты питания и услуги произойдет уже в ближайшие месяцы, его в основном обусловят удорожание электроэнергии и топлива, заявила исполнительный директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
"Электроэнергия за год подорожала для производителей в 2,5 раза, газ — почти в три раза. Также увеличились расходы на заработную плату. Кроме того, в среднем на 25% выросла стоимость упаковки", — передает RusERR слова Потисепп, сказанные в эфире Vikerraadio.
В то же время выросли цены на сырье, рожь, к примеру, подорожала на 30%.
"Зерно является основой всей пищевой промышленности. Давление ощущается во всей цепочке поставок, более справедливой оплаты также хотят фермеры", — добавила Потисепп.
По ее оценке, конкуренция между производителями продуктов питания чрезвычайно высокая, на которую влияют субсидируемые крупнейшими европейскими странами группы продуктов.