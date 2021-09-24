За сутки в Эстонии выявлено 548 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 24 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждается в стационарном лечении 141 человек. Всего в больницах 169 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 117, или 69,2%, и с завершенным курсом вакцинации 52, или 30,8%, .

За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни. Умерло четверо зараженных коронавирусом: 74-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина и 88-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 658 результатов теста, из которых 548 оказались положительными. Из получивших положительный тест 388 не были вакцинированы и 160 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 4 117 доз вакцины, всего введено 1 350 078 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 66,5%.

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