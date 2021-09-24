Фишер: ситуация сейчас не такая критичная, чтобы ограничивать общество

"Об этом [об ограничениях] пока рано говорить, ситуация не настолько критичная, чтобы ограничивать общество. У нас ведь сейчас несколько аспектов. С одной стороны, поменялся штамм, в основном распространяется штамм дельта, который легче подхватить. С другой стороны, у нас появились возможности препятствовать заражению, то есть вакцинация. Многие вакцинированы, и показатели не выросли так быстро, как могло бы быть с этим штаммом. И при таком уровне заражения госпитализируется меньше людей, чем с похожим уровнем инфицирования раньше", — отметила профессор.

Она пояснила, что уровень заражения сейчас как в конце ноября и начале декабря прошлого года, но число госпитализированных сейчас меньше. По ее словам, это значит, что в нынешней ситуации больницы не должны ограничивать плановое лечение.

"Если вспомнить время, когда в конце прошлого ноября и в начале декабря уровень заражения превысил 500 случаев, в среднем ежедневно госпитализировали более 30 человек, сейчас менее 20 человек. По всей Эстонии в настоящее время госпитализировано менее 200 человек. Насколько мне известно, это не те цифры, при которых больницы начнут ограничивать плановое лечение или их привычная работа будет существенно нарушена", — добавила Фишер.