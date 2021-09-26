Будьте внимательны! Благотворительные организации предупреждают жителей Эстонии об интернет-попрошайке, действующей от лица молодой мамы из Нарвы

По словам Анны, мошенница действует под видом девушки из Нарвы, которая в личных сообщениях просит неравнодушных — чаще всего совершенно случайных — людей о помощи. Как правило, небольшими суммами якобы на проезд, продукты, памперсы, лекарства и прочие вещи для ребенка, которые обещает затем вернуть и, конечно же, не возвращает.

Внутреннее расследование Анны и ее коллег показало, что просьбы о помощи обычно поступают от следующих пользователей Facebook: ЛЕР Ка, Мария, Ксения Григорьева или же с других полупустых аккаунтов.

Выяснилось также, что мошенница действует в Facebook не первый год. Вот какие отзывы получила Анна Тыниссаар-Рехема в процессе собственного расследования:

"Да она уже везде, я у неё в блоке, потому что сразу в ее постах пишу, что это мошенница".

"Офигеть. Давно тихо было. Неужели опять эти девицы активизировались. Или кто- то решил так же делать"

"Мне тоже писала, но потом удалила своё сообщение. Просила помочь деньгами до понедельника".

"Сообщение удалили, но там было то же самое про банк, про заблокированный счет и т. д. Даже не возникло сомнений, что это развод."

"Эта мадам у нас орудовала несколько лет назад, про неё много писали на ОК. У нас в городе её многие знают."

"Красавицу на самом деле зовут Ксения… Если замуж конечно не вышла и не сменила фамилию. Она у нас в Ида-Вирумаа знаменитость".

К сожалению, были и те, чье сердце дрогнуло и кто все же перевел деньги:

"А я увидела пост в сторис у ….., и перевела 5 евро. так как все-таки у человека репутация. подумала — хоть и 5 евро, но человеку в беде хоть на чтото хватит…"

"Дааа, я как раз была в их числе. До этого не попадала на мошенников… А тут так на жалость мощно надавили "

"У меня такой же текст, я перевела 15 евро. Может и мошенница, …. очень обидно, если так, потому что я бы лучше другим помогла. Но не уверена"