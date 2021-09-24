Для Ласнамяэ выделено 4200 доз вакцины Janssen

”Мы знаем, что жители Ласнамяэ особенно активно вакцинируются именно вакциной Janssen. Причины очевидны: в случае этой вакцины для достижения полной защиты достаточно одной дозы, что очень удобно. Поэтому я приглашаю всех до сих пор не вакцинированных людей воспользоваться возможностью и посетить вакцинационный автобус Медицинского центра Confido. Такое количество вакцины Janssen поможет гарантировать, что в ближайшие недели ее хватит для всех желающих”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вакцинационный автобус работает в Ласнамяэ ежедневно и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. Сегодня, 24 сентября автобус находится на променаде Паэ (возле здания по адресу Паэ, 78). В субботу все желающие смогут вакцинироваться возле торгового центра Idakeskus (Пунане, 16b), а в воскресенье возле торгового центра Ülemiste (Суур-Сыямяэ, 4). Каждый день и во всех локациях автобус будет работать с 11 до 19 часов.

Для проведения вакцинации в Ласнамяэ Медицинскому центру Confido, Medicum и Медицинскому центру Qvalitas выделено в общей сложности 4200 доз вакцины от COVID-19 Janssen.

С графиком и остановками вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).