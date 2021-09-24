В Таллинне пьяный водитель на автомобиле Bolt сбил человека не пешеходном переходе

23 сентября в 23:33 произошла авария на Сыпрузе пст в Таллинне, где 43-мужчина в состоянии алкогольного опьянения на арендованном автомобиле Bolt (Volkswagen ID 3 PRO) сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 39-летнего мужчину.

На момент аварии на светофоре мигал желтый свет. Точные обстоятельства устанавливаются. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Полиция просит отозваться свидетелей данного ДТП и дать о себе знать по номеру 612 3000 или имейлу pohja.lmt@politsei.ee.