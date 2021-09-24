ФОТО | На острове Мохни произошел пожар

К 22 часам возгорание было локализовано. По данным Спасательного департамента, горело примерно три гектара леса. Площадь самого острова — около 60 гектаров.

В результате случившегося не пострадали ни люди, ни постройки. Причина пожара пока неясна, но местные рассказали Delfi, что днем производились работы по уборке леса, а мусор сжигали.