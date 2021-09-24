Большой и добрый! Каким мы запомним призера Олимпиад Юри Тамма

Юри Тамм — настоящий эстонец. Солидный, с неторопливой, но правильно выстроенной речью, по-русски в последние годы он говорил с заметным акцентом, который невозможно спутать ни с каким другим. И настоящий атлет, олимпиец — большой и добрый. Он — участник четырех Олимпиад в королевской дисциплине "тяжелой" легкой атлетики — метании молота, дважды поднимался на Играх на пьедестал почета. Но его взаимоотношения с Играми одним только выходом в сектор для метаний не ограничиваются.

Именно Тамм придумал и организовал празднование 40-летия Таллинской Олимпийской регаты. Юри сам разработал план мероприятия и выступил в качестве ведущего. Для Тамма это было хобби. Кроме того, он пропагандировал вместе с князем Монако Альбером II экологически чистые технологии в спортивной сфере. Сотрудничество Тамма и князя способствовало организации авторалли с участием электромобилей. Причем маршрут построили из Монако в Таллинн. Кстати, Юри был почетным Консулом княжества в Эстонии.