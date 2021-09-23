Авто
23.09.2021, 22:13

ВИДЕО | В пятницу в Тарту представят эстонский электромобиль на солнечных батареях

 (1)
Скриншот / ERR
14 октября команда эстонских студентов отправится на международные соревнования "солнечных автомобилей" в Марокко. Для участия в гонках начинающим инженерам пришлось создать собственный автомобиль на солнечных батареях, который в пятницу представят в Тарту.

Студенты-инженеры шести эстонских вузов решили применить свои знания на практике и принять участие в Австралийских гонках (из-за пандемии они были перенесены в Марокко) на "солнечных автомобилях". Так и получился первый в Прибалтике автомобиль на солнечных батареях, передает rus.err.

Перед тем как отправиться в Марокко, команда планирует испытать "солнечный автомобиль" и на эстонских дорогах.

По словам инженеров, теоретически такой "солнечный автомобиль" может развить скорость до 140 км/ч.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)