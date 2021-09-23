23.09.2021, 21:46
Не факт, что интернет-покупки из Rimi вам доставят быстро. У сети возникли проблемы(3)
Andres Putting
Читатель издания Ärileht пожаловался на то, что сделанный в интернет-магазине Rimi заказ был доставлен со значительной задержкой. Директор э-магазина Rimi Хелен Ледней признала, что проблемы существуют и они обусловлены заболеваемостью работников.
"Проблемы могут быть обусловлены различными обстоятельствами. Не секрет, что сейчас тяжело с рабочей силой как в реальных магазинах, так и в интернет-магазине. Не способствует делу и осенняя погода, которая существенно увеличивает число заболевших работников. Именно последнее обстоятельство может объяснить временные проблемы с поставками", — пояснила она.