23.09.2021, 20:58
Правительство повысило сумму пособия резервистам за участие в учебных сборах(3)
Mikk Mihkel Vaabel
17 сентября вошло в силу постановление правительства, которым повышается сумма пособия резервистам, участвующим в учебных сборах в период повышенной боевой готовности.
Если в обычное время резервистам Сил обороны возмещение выплачивается (в зависимости от того, является ли резервист солдатом, младшим офицером или офицером) в размере 37, 40 или 50 евро в день, то теперь при объявлении периода повышенной боеготовности пособие будет удвоено — соответственно 75, 80 или 100 евро в день.
Пособие распространяется и на членов Кайтселийта, если они привлекаются к учебным сборам.
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