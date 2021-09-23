Правительство повысило сумму пособия резервистам за участие в учебных сборах

Если в обычное время резервистам Сил обороны возмещение выплачивается (в зависимости от того, является ли резервист солдатом, младшим офицером или офицером) в размере 37, 40 или 50 евро в день, то теперь при объявлении периода повышенной боеготовности пособие будет удвоено — соответственно 75, 80 или 100 евро в день.