Здоровье
23.09.2021, 20:20

Ученые выяснили, кому вредно принимать парацетамол

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ravimid
ravimid
Pixabay
Международная группа ученых выяснила, что прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода и повысить риск развития нарушений. Результаты исследования опубликованы на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology, сообщает gazeta.ru.

Ученые провели анализ ранее проведенных исследований в области эпидемиологии и результатов научных экспериментов над животными и клетками. Так они пришли к выводу, что препарат может помешать плоду формироваться, а также спровоцировать нарушения репродуктивной и урогенитальной системы, неврологического развития.

Специалисты призвали беременных провести консультацию с врачом перед употреблением парацетамола, а в случае назначения препарата — пить его как можно меньше и в течение короткого периода времени.

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