23.09.2021, 20:20
Ученые выяснили, кому вредно принимать парацетамол(2)
Pixabay
Международная группа ученых выяснила, что прием парацетамола при беременности может повлиять на развитие плода и повысить риск развития нарушений. Результаты исследования опубликованы на медицинском портале Nature Reviews Endocrinology, сообщает gazeta.ru.
Ученые провели анализ ранее проведенных исследований в области эпидемиологии и результатов научных экспериментов над животными и клетками. Так они пришли к выводу, что препарат может помешать плоду формироваться, а также спровоцировать нарушения репродуктивной и урогенитальной системы, неврологического развития.
Специалисты призвали беременных провести консультацию с врачом перед употреблением парацетамола, а в случае назначения препарата — пить его как можно меньше и в течение короткого периода времени.