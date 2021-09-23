Ученые выяснили, кому вредно принимать парацетамол

Ученые провели анализ ранее проведенных исследований в области эпидемиологии и результатов научных экспериментов над животными и клетками. Так они пришли к выводу, что препарат может помешать плоду формироваться, а также спровоцировать нарушения репродуктивной и урогенитальной системы, неврологического развития.