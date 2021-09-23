Внимание! Правительство изменило эпидемические правила проверки несовершеннолетних по возвращении из поездок

В отношении детей младше 12 лет начнет действовать правило, в соответствии с которым ребенок, прибывший с непереболевшим и невакцинированным родителем или опекуном, для освобождения от изоляции на третий день должен сдать тест ПЦР. В случае, если у ребенка нет симптомов заражения, в первый день по прибытии он может идти в школу или детский сад. Если результат сделанного на третий день теста будет отрицательным, он может продолжать посещать школу или детский сад. Если результат будет позитивным, ребенок должен будет находиться в карантине.

Дети младше 12 лет, прибывающие в страну с вакцинированным или переболевшим родителем или опекуном и не имеющие симптомов COVID-19, могут участвовать в учебной работе и деятельности по интересам без ограничений.

Невакцинированная молодежь в возрасте 12-18 лет, а также те, кому в этом учебном году исполнится 19 лет, чей родитель или иной сопровождающий не вакцинирован и не переболел COVID-19, для того, чтобы освободиться от изоляции, также должны сдать тест ПЦР на третий день по прибытии. В уже действующем распоряжении есть также дополнительные правовые основания для более специфических случаев, когда дети и молодежь также освобождаются от тестирования и изоляции.

Таблицу с показателями заражения по странам можно найти на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.

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