В пятницу Полицейский оркестр и ансамбль Metsatöll дадут бесплатный концерт на площади Вабадузе. Есть важный повод!

Оркестр Департамента полиции и погранохраны

С 1 января 2022 года оркестр Департамента полиции и погранохраны продолжит деятельность в качестве Таллиннского полицейского оркестра. В составе оркестра останутся все 34 музыканта.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, очень важно сохранить преемственность и традиции профессионального духового оркестра.

”Оркестр является важным символом для Эстонии как государства, и особенно для сферы управления Министерства внутренних дел. Главной целью оркестра всегда было сохранение чувство единства. С этой точки зрения особенно знаковым является то, что название оркестра впоследствии будет включать название города Таллинна как столицы Эстонии и крупнейшего самоуправления, при этом отражая его связь с полицией. Так оно было и раньше — предшественником музыкального коллектива был Духовой оркестр общества Таллиннских полицейских”, — отметил Яани.

Сформированный в 1928 году полицейский оркестр является, по словам мэра столицы Михаила Кылварта, историческим наследием, ценностью, символом и культурным ресурсом, а с нового года — станет важной частью Таллинна.

”Задачей оркестра, переходящего в ведение Таллинна, станет создание торжественной и одухотворенной атмосферы в праздничные дни, несущие символическое значение для Эстонской Республики. Наряду с этим Таллинн претендует на титул города музыки сети творческих городов UNESCO, и столь уникальный музыкальный коллектив будет всесторонне поддерживать разнообразие музыкальной жизни столицы, — отметил Кылварт. — Горожане и любители музыки смогут насладиться выступлением профессионального оркестра уже в эту пятницу на площади Вабадузе — оркестр даст бесплатный концерт с ансамблем Metsatöll”.

При посещении концерта требуется предъявить справку о прохождении курса вакцинации, негативном тесте на коронавирус или документ, свидетельствующий о том, что вы переболели COVID-19.