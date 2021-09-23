Новости России
23.09.2021, 18:10

ВИДЕО | Глава управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю покончил с собой

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Ebareaalne nõue relvaloa saamisel sihtmärgile pihta saamise kauguse osas.
Ebareaalne nõue relvaloa saamisel sihtmärgile pihta saamise kauguse osas.
Foto: Kretel Kuusk
Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме", — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, тело Сарапульцева нашли в его коттедже.


Центральный аппарат Следственного комитета начал проверку по факту смерти руководителя следственного управления СК по Пермскому краю Сергея Сарапульцева. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко,

Сегодня в областном управлении СК прошло совещание, посвященное стрельбе в пермском университете. После совещания от расследования отстранили многих следователей областного управления, утверждает телеграм-канал.

Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября. Вооруженный студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из гладкоствольного ружья в кампусе вуза. В результате шесть человек погибли, больше 40 пострадали.

Сергей Сарапульцев
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