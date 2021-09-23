23.09.2021, 18:10
Глава управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю покончил с собой
Foto: Kretel Kuusk
Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой в своем доме. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сегодня с собой покончил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев. Он был найден мертвым в своем доме", — сказал собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Baza, тело Сарапульцева нашли в его коттедже.
Сегодня в областном управлении СК прошло совещание, посвященное стрельбе в пермском университете. После совещания от расследования отстранили многих следователей областного управления, утверждает телеграм-канал.