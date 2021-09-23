23.09.2021, 17:51
Наглый грабеж: четверо мужчин вломились ночью на хутор и вынесли всё, что возможно(9)
Foto: Anni Õnneleid
В ночь на 22 сентября в волости Вильянди был ограблен хутор, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.
Четверо мужчин зашли в ночь на среду на хутор в селе Якобимыйза, напали на находившихся там двух мужчин и забрали квадроцикл, снегоход, телефоны, деньги и другие вещи.
Прибывшие по вызову полицейские задержали в качестве подозреваемых четверых мужчин: 17, 29, 31 и 34 лет.
Медики оказали пострадавшим первую помощь.
Прокуратура ходатайствует для трех совершеннолетних подозреваемых заключение под стражу. Обстоятельства случившегося выясняются.