ФОТО | В столичном Хааберсти проведут День игр

По словам старейшины Хааберсти Олега Сильянова всех желающих ждут в выходные на обновлённой игровой площадке. ”Помимо новых аттракционов, специальный гость — человек паук , проведёт весёлые соревнования и активные игры. Также детям покажут как из надувных шариков сделать весёлых надувных животных”, -сказал старейшина.

”На игровой площадке дополнительно установлены различные новые аттракционы, например, игровой корабль с мостиком для капитана, который вмешает за раз до 40 ребят, качели, балансир и игровой городок, который также подойдёт для детей с особыми потребностями”, — ознакомил Сильянов с обновлёнными возможностями игровой площадки.

”На игровой площадке построены пешеходные дорожки и освещение, проведены работы по озеленению, установлены скамейки и мусорные урны. Старые аттракционы отремонтированы и очищены. Также рядом с площадкой построили площадку для пляжного волейбола”, — продолжил старейшина и добавил, что на площадке использовано тартановое покрытие и покрытие из песка.

Площадку для всей семьи по адресу Ярвеотса теэ 15а спроектировало архитектурное и проектное бюро ConArte и построила фирма Tiptiptap OÜ. Стоимость строительства площадки составило 282 393 евро.

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