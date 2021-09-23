Бюджет-2022: повышение акцизов отменяется. Запланированы рекордные расходы на оборону

”Государственный бюджет следующего года направлен на повышение благополучия нашего народа, и его также можно рассматривать как стратегию подготовки Эстонии к будущему. Это бюджет здоровой Эстонии, в котором приоритетом являются благополучие и образованность людей, а также сильная и защищенная Эстония”, — сказала премьер-министр Кая Каллас, обозначив три основных направления.

”В первую очередь, мы берем под контроль повседневные расходы государства, что помимо прочего означает также проведение государственной реформы. Во-вторых, мы инвестируем в людей. Это означает, что мы повысим зарплаты учителям, спасателям и полицейским. Мы также позаботимся о том, чтобы невидимые жертвы пандемии получали необходимую помощь, поэтому мы поддерживаем психическое здоровье и будем следить за тем, чтобы были восполнены пробелы в учебе наших детей. Кроме того, мы создадим систему примирения семей, чтобы было меньше детей из неполных семей. Также мы увеличим пенсии и поддержку одиноким пенсионерам. В-третьих, мы работаем во имя быстрого и устойчивого долгосрочного развития Эстонии. Для этого мы выделим дополнительные деньги на развитие системы образования на эстонском языке. Государственное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ увеличится и составит один процент от ВВП. Мы также повысим обороноспособность Эстонии”.

Глава правительственной делегации от Центристской партии Яак Ааб назвал отмену повышения акцизов одним из важных правительственных решений. ”Мы достигли договоренности по госбюджету об отмене запланированного на следующий год повышения акцизов и о принятии мер по сдерживанию чрезмерного роста акцизов в ближайшие годы, — сказал он. — В общей сложности в ближайшие годы правительство внесет из госбюджета около 265 млн евро, чтобы продолжить удерживать акцизы на низком уровне и тем самым поддержать эстонские семьи, домохозяйства и бизнес-сектор”.