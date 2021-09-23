Бюджет-2022: повышение акцизов отменяется. Запланированы рекордные расходы на оборону(9)
”Государственный бюджет следующего года направлен на повышение благополучия нашего народа, и его также можно рассматривать как стратегию подготовки Эстонии к будущему. Это бюджет здоровой Эстонии, в котором приоритетом являются благополучие и образованность людей, а также сильная и защищенная Эстония”, — сказала премьер-министр Кая Каллас, обозначив три основных направления.
”В первую очередь, мы берем под контроль повседневные расходы государства, что помимо прочего означает также проведение государственной реформы. Во-вторых, мы инвестируем в людей. Это означает, что мы повысим зарплаты учителям, спасателям и полицейским. Мы также позаботимся о том, чтобы невидимые жертвы пандемии получали необходимую помощь, поэтому мы поддерживаем психическое здоровье и будем следить за тем, чтобы были восполнены пробелы в учебе наших детей. Кроме того, мы создадим систему примирения семей, чтобы было меньше детей из неполных семей. Также мы увеличим пенсии и поддержку одиноким пенсионерам. В-третьих, мы работаем во имя быстрого и устойчивого долгосрочного развития Эстонии. Для этого мы выделим дополнительные деньги на развитие системы образования на эстонском языке. Государственное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ увеличится и составит один процент от ВВП. Мы также повысим обороноспособность Эстонии”.
Глава правительственной делегации от Центристской партии Яак Ааб назвал отмену повышения акцизов одним из важных правительственных решений. ”Мы достигли договоренности по госбюджету об отмене запланированного на следующий год повышения акцизов и о принятии мер по сдерживанию чрезмерного роста акцизов в ближайшие годы, — сказал он. — В общей сложности в ближайшие годы правительство внесет из госбюджета около 265 млн евро, чтобы продолжить удерживать акцизы на низком уровне и тем самым поддержать эстонские семьи, домохозяйства и бизнес-сектор”.
”Кроме того, повод для радости дает тот факт, что в государственном бюджете удалось обеспечить продолжение и инициирование различных специальных и тематических планировок, включая, например, продолжение работы по созданию Таллиннской кольцевой железной дороги и постоянного сообщения через пролив Суурвяйн. Благодаря быстрой и безопасной транспортной инфраструктуре мы сможем увеличить мобильность людей и обеспечить эффективную логистику, что повысит конкурентоспособность экономики как регионов, так и Эстонии в целом”, — добавил Ааб.
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что состояние государственных финансов в бюджете следующего года значительно улучшится, что позволит правительству ответственно решать самые болезненные проблемы, одновременно занимаясь также вопросами будущего.
”В государственном бюджете рост расходов находится под контролем, дефицит сокращается. Государство берет на себя решение самых болезненных проблем и инвестирует в будущее, при этом дает как можно меньший импульс росту цен. Мы демонстрируем, что можно делать хорошие и необходимые шаги, сохраняя при этом чувство финансовой ответственности”, — сказала Пентус-Розиманнус.
"На пенсии будет потрачено в следующем году больше денег, чем в этом. Весь сектор здравоохранения получит больше средств из-за увеличения поступлений соцналога. Расходы на оборону составят около 750 млн евро, это самый высокий уровень расходов за всю историю. В развитие науки мы инвестируем более 300 млн евро, такого тоже раньше не случалось", - приводит слова министра rus.err.
Правительство планирует одобрить проект госбюджета на следующей неделе. Бюджет должен быть представлен Рийгикогу к концу сентября.