ФОТО | Смотрите, каким будет новый общественный центр в Ласнамяэ

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, задача создаваемого общественного центра — объединить в одном здании предлагаемые в районе услуги и функции, необходимые окрестным жителям любого возраста. ”Первый общественный центр был недавно открыт в Пыхья-Таллинне, и в дальнейшем мы намерены развивать в городе аналогичную концепцию использования публичных и общественных зданий, — подчеркнул Кылварт. — В стратегии городского развития ”Таллинн 2035” ставится целью создать в столице качественное зеленое городское пространство. Жители должны чувствовать связь с тем местом, в котором они живут, и сами прикладывать усилия ради того, чтобы эта жизнь становилась все более комфортной. Новые общественные центры предложат горожанам такую возможность”.

”Планируемый общественный центр станет первым такого рода центром притяжения в Ласнамяэ. Вчера мы представили местным жителям архитектурное решение этого здания, и было заметно, что людям близка концепция как самого здания, так и суть создаваемого центра. В общественном центре за разными занятиями смогут проводить свободное время жители микрорайона Паэ и всего Ласнамяэ. Но самое важное — люди получат возможность участвовать в управлении, влиять на развитие района и активнее формировать его общественную жизнь. Город не строит дом для жителей, он строит его вместе с жителями”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Общественный центр будет построен по адресу Пунане, 17, на месте, где прежде располагалась гимназия Паэкааре. В новом здании, помимо прочего, разместится библиотека и молодежный центр, а также запланированы помещения для занятий спортом и кафе. Хватит в новом центре места и для различных НКО — они смогут проводить там свои занятия и мероприятия. Таким образом у жителей района появится возможность помочь с развитием центра с прицелом на будущее.

В ходе строительство общественного центра будет благоустроена и прилегающая к нему территория: появится общинный огород, спортивная площадка, уличная тренажерная площадка и сцена.

Работы по проектированию должны завершиться весной 2022 года, после чего начнется строительство. Общественный центр откроется в 2023 году.