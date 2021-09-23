Ласнамяэ
23.09.2021, 20:02

ФОТО | Смотрите, каким будет новый общественный центр в Ласнамяэ

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Архитектурное решение общественного центра по адресу Пунане, 17 (Innopolis Insenerid)
Архитектурное решение общественного центра по адресу Пунане, 17 (Innopolis Insenerid)
Управа Ласнамяэ
В новом здании мультифункционального общественного центра, который в ближайшие годы будет построен в Ласнамяэ на улице Пунане, найдутся занятия для горожан любого возраста. Именно люди и их активность сформируют будущее этого центра. Новое решение получит и территория вокруг общественного центра.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, задача создаваемого общественного центра — объединить в одном здании предлагаемые в районе услуги и функции, необходимые окрестным жителям любого возраста. ”Первый общественный центр был недавно открыт в Пыхья-Таллинне, и в дальнейшем мы намерены развивать в городе аналогичную концепцию использования публичных и общественных зданий, — подчеркнул Кылварт. — В стратегии городского развития ”Таллинн 2035” ставится целью создать в столице качественное зеленое городское пространство. Жители должны чувствовать связь с тем местом, в котором они живут, и сами прикладывать усилия ради того, чтобы эта жизнь становилась все более комфортной. Новые общественные центры предложат горожанам такую возможность”.

Архитектурное решение общественного центра по адресу Пунане, 17 (Innopolis Insenerid)

”Планируемый общественный центр станет первым такого рода центром притяжения в Ласнамяэ. Вчера мы представили местным жителям архитектурное решение этого здания, и было заметно, что людям близка концепция как самого здания, так и суть создаваемого центра. В общественном центре за разными занятиями смогут проводить свободное время жители микрорайона Паэ и всего Ласнамяэ. Но самое важное — люди получат возможность участвовать в управлении, влиять на развитие района и активнее формировать его общественную жизнь. Город не строит дом для жителей, он строит его вместе с жителями”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Архитектурное решение общественного центра по адресу Пунане, 17 (Innopolis Insenerid)

Общественный центр будет построен по адресу Пунане, 17, на месте, где прежде располагалась гимназия Паэкааре. В новом здании, помимо прочего, разместится библиотека и молодежный центр, а также запланированы помещения для занятий спортом и кафе. Хватит в новом центре места и для различных НКО — они смогут проводить там свои занятия и мероприятия. Таким образом у жителей района появится возможность помочь с развитием центра с прицелом на будущее.

В ходе строительство общественного центра будет благоустроена и прилегающая к нему территория: появится общинный огород, спортивная площадка, уличная тренажерная площадка и сцена.

Работы по проектированию должны завершиться весной 2022 года, после чего начнется строительство. Общественный центр откроется в 2023 году.

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