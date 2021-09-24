На виртуальной ярмарке труда более сотни работодателей будут предлагать работу

Для соискателей работы участие в виртуальной ярмарке труда сделано очень просто — на ярмарку должны регистрироваться только работодатели, соискатель работы не должен этого делать. Во время ярмарки посетитель может зайти на сайт toomess.ee и посмотреть, что там предлагается. ”Если вы хотите посмотреть, что предлагают работодатели, какие компании представлены или посмотреть большой семинар по карьере, то все это можно сделать без предварительной регистрации. Достаточно всего лишь найти устройство с интернет-соединением, будь то компьютер, планшет или телефон”, — сказала Лаас.

”Фокус ярмарки направлен на то, чтобы работодатели нашли себе подходящего работника, и люди нашли себе подходящую работу и работодателя. Мы хотим, чтобы эти две стороны встретились. Ярмарка труда серьезно себя зарекомендовала и то, что в последние годы она проходит виртуально, для многих стало плюсом, потому что информация доходит до большего числа людей, — сказала Лаас. — Со стороны работодателей стоит отметить, что на ярмарке они могут также себя показать, как работодателя — чем занимается их предприятие, почему там работают лучшие работники, и почему этот работодатель является лучшим”.

По словам руководителя отдела по услугам для работодателей из Кассы по безработице Ливии Лаас, плюсом виртуальной ярмарки, несомненно, является то, что человек не должен физически идти на место. Это хорошая возможность принять участие в ярмарке из любого уголка Эстонии. ”Например, человек, который сейчас живет в Таллинне и планирует переехать в Тартуский уезд, может посмотреть, какие предложения о работе его интересуют в этом регионе, и кто там предлагает работу”, — сказала Лаас. ”Человек также может сам выбрать, когда ему удобно принять участие в ярмарке, сразу утром или в течение дня. Ярмарка открыта со вторника по пятницу. Конечно, работодатели не отвечают на вопросы 24 часа подряд, но вся информация по ярмарке будет доступна всем до пятницы, до вечера 1 октября”, — пояснила Лаас.

На ярмарке будут работодатели, которые готовы сразу отвечать на вопросы, некоторые предприятия написали часы, в какое время они отвечают на вопросы, и оставили ссылку, по которой можно общаться с ними по видео. ”Работодатели учитывают то, что во время ярмарки они могут получать больше электронных писем и звонков. Конечно, работодатели, как и в прошлый раз, будут организовывать звонки через Teams”, — добавила Лаас.

Лаас сказала, что зачастую не учитывается особенность виртуальной ярмарки труда — возникает некоторое чувство анонимности, и активность самого соискателя работы может быть незаметна. Она призывает людей во время ярмарки активно общаться с работодателями и задавать вопросы о предприятии или об организации работы. ”Работодатели выставили на ярмарке виртуальные столы и оставили там контакты, с кем можно связаться. Даже если вопрос несущественный, стоит его уточнить”, — подчеркнула Лаас.

С точки зрения работодателей, рынок труда сегодня двигается к докризисному периоду. Но хорошая новость в том, что сегодня на рынке труда еще есть активные и хорошие работники, которые из-за кризиса были вынуждены уйти с работы или даже переквалифицироваться. Лаас советует работодателям обращаться в кассу по безработице не только во время ярмарки. ”Мы бесплатно предлагаем работодателям целенаправленный поиск работников и организовываем вербовочные мероприятия”, — говорит Лаас.

По словам Лаас, это скорее редкость, когда вообще ничего не найти. ”В некоторых случаях предложений поступает так много, что нужно начинать выбирать”, — смеется она. Численность предложений о работе зачастую зависит от региона, от того, в какой сфере человек ищет работу, а также от сектора. Естественно, несколько сложнее найти специфические рабочие места, но, как правило, все предлагаемые на ярмарке рабочие места заполняются быстро.

Соискатель работы должен пройти регистрацию только тогда, когда он хочет получить индивидуальную консультацию по карьере, принять участие в симуляции собеседования на работу или в каком-нибудь тематическом семинаре, где количество участников ограничено. ”Эта регистрация начинается за неделю до начала ярмарки, т.е. с 21 сентября все заинтересованные могут уже регистрироваться”, — пояснила Лаас.

Не стоит бояться недостатка квалификации



По словам Лаас, при определении того, какую работу и в какой сфере человек ее ищет, сначала нужно подумать, в каком регионе Эстонии он хочет работать, и готов ли он при необходимости переехать.

Также не стоит бояться, если опыта работы или знаний еще недостаточно для возможного нового рабочего места, так как многие производственные предприятия сами обучают новых работников. ”Перед работодателями скорее стоит вопрос, хочет ли человек работать посменно и выполнять работу монотонного характера”, — отметила Лаас.

Лаас добавила, что о возможности обучения стоит узнать у работодателя, но иногда в этом может помочь и Касса по безработице, которая предлагает различные курсы как для безработных, так и для работающих людей. ”Как работодателям, так и соискателям работы стоит узнать о различных возможностях, которые мы можем предложить”.

Соискателям работы Лаас советует подготовить свое CV до начала ярмарки, чтобы было быстро и удобно отправлять его работодателям. ”При составлении CV хорошо предварительно подумать о том, как описать лучше свой опыт работы и важную информацию о себе. Это нельзя сделать за пару минут. Еще советую задать себе вопрос, что вы будете искать на ярмарке, или чем вы бы хотели заниматься”.

Касса по безработице помогает продумать, какую работу искать



Если нет ответа на эти вопросы и не получается составить конкурсные документы, то Лаас советует предварительно зарегистрироваться на индивидуальную консультацию по карьере или на какой-либо семинар, где рассказывают о том, как подготовить конкурсные документы.

”На весенней ярмарке мы получили много положительных отзывов о симуляции собеседования на работу, которую мы предлагали впервые, и на которую сразу быстро были заполнены места. Люди смогли в спокойной обстановке обсудить, как правило, стрессовые ситуации. Это дает возможность проговорить с консультантом, что и как человек говорит о себе во время собеседования на работу”.