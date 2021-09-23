ВИДЕО | Реформисты не будут отменять "крышевые деньги". Но хотят изменить систему

Деньги на поддержку региональных проектов выделяются парламентским партиям из бюджета каждую осень. В реальности финансирование часто идет связанным тем или иным образом с партиями организациям.

Несколько лет Партия реформ отказывалась от "крышевых денег". В прошлом году Кая Каллас даже предложила другим фракциям направить эти деньги в помощь здравоохранению.

Сейчас реформисты возглавляют правительство, а Каллас занимает пост премьера. Как она сообщила сегодня в интервью Delfi, в правительстве тема "крышевых денег" обсуждается. "То, что члены Рийгикогу могли бы принимать решения по деньгам, которые идут в регионы, где они были выбраны — этот принцип имеет право на существование", — сказала она. Глава кабинета пояснила, что проблемой Партия реформ считает то, что принятие решений по деньгам было непрозрачным и непонятным.

В ходе беседы она подчеркнула, что равное право голоса в распределении денег должно быть как у правящей коалиции, так и у оппозиции. Ключевым словом является сотрудничество.

На вопрос, могли бы эти деньги быть использованы для борьбы с кризисом в сфере здравоохранения (как того желала Партия реформ в прошлом году), Каллас ответила, что на это и так дополнительно выделяются средства. По ее словам, из Рийгикогу поступили сигналы, что парламентарии хотели бы продолжить инвестиции в свои регионы.

Конкретно говорить о новом порядке еще рано. Каким бы мог быть размер региональных инвестиций — больше или меньше, чем в минувшем году? "Сегодня мы не говорим о цифрах, мы должны договориться о принципах", — сказала Каллас.