Bolt так объясняет высокие расценки: водители очень хорошо зарабатывают

В последние недели все чаще говорят о том, что стоимость поездки в часы пик выросла. По словам руководителя отдела транспортной услуги Bolt Эвы Лийсы Риккас, как в Эстонии, так и по всей Европе спрос на поездки скачкообразно вырос — люди с наступлением осени вернулись в города и стали в результате смягчения коронавирусных ограничений больше двигаться. "Повышенный спрос означает в свою очередь более высокую цену на услугу", — пояснила она.

Динамическое ценообразование

Поездки на машинах Bolt основаны на так называемом динамическом ценообразовании.

"Система автоматически следит за районами, где спрос выше предложения и при необходимости применяет коэффициент, который нацеливает водителей в зоны с повышенным спросом", — объясняет она и добавляет, что такая система помогает выравнивать среднее время ожидания по районам. Если предложение удовлетворяет спрос, то цены автоматически снижаются до уровня базового тарифа.

Высокий тариф означает для водителей рекордный заработок

Риккас подтверждает, что в часы пик цены высокие, но это гарантирует, что больше водителей направятся в конкретный район, и доступность услуги улучшится. "Вспомним ситуацию десятилетней давности, когда, к примеру, в пятницу вечером или в Новый год при заказе такси мы слышали, что "такси нет". Эти времена, к счастью, прошли".

Повышенный спрос и соответственно более высокие расценки в свою очередь означают, что выручка водителей будет очень хорошей. "Мы рады, что с отменой весенних ковидных ограничений заказывают так много поездок, что доходы водителей до сих пор бьют рекорды", — добавила она.

Что препятствует снижению расценок?

По словам Риккас, исправить нынешнюю ситуацию помогло бы присоединение к платформе новых водителей, которые бы увеличили предложение, и тогда цены для пассажиров стали бы более выгодными.