ПОДКАСТ | "Исторически так сложилось". Как создавались красные велодорожки и что с ними будет после выборов

Любая стройка должна оцениваться тогда, когда она будет завершена. Сейчас все готово. Это временные, скоростные решения. Теперь мы переходим в другие районы — за центр города. Объём очень большой — около 22 километра велодорог. Цена краски — 12 евро квадратный метр, каждый столбик 80 евро, знаки около 100", — рассказал вице-мэр.

"Действительно, работы должны были начаться раньше. Были и технические проблемы. Предприятие KMG Ehitus, которое делает дорожки и в Финляндии, немного не рассчитало объём работы. Это опытная фирма, тем не менее произошла техническая задержка, работы начались только в августе. Сначала красили вручную, потом уже организовали технику, которая повысила КПД работ.

Другая претензия — работы подгоняли под выборы в октябре 2021 года. Почему именно сейчас, а не раньше?

По его словам, именно в красный цвет следовало покрасить велодороги. "Исторически так сложилось, что в Эстонии велодорожки красят в красный цвет. Так везде, в Тарту, Таллинне, Виймси. Также можно задаваться вопросом: почему, например, в некоторых странах полиция красит машины в бело-зеленый, а у нас в бело-синий. В Скандинавии пользуются двумя цветами — зеленым и красным. Везде по разному. Важно, чтобы стандарт был единым. Поверьте, если бы мы покрасили в зеленый, вопросов было бы больше.

"Поначалу была критика — ничего нет. Она была обоснованной. Потом велоэнтузиасты начали критиковать друг друга, кому-то нравились новые велодорожки, кому-то нет. Критики за то, что ничего нет — ее уже не нет", — ответил Андрей Новиков в студии RusDelfi.

В конце лета в сердце Таллинна начали появляться красные велодорожки. Многим жителям столицы не понравилось данное решение: у пешеходов урезали тротуар, в некоторых местах не убрали препятствия, где-то недокрасили, да и в целом, теперь центр похож на красный ковер кинофестиваля. Некоторые даже выступили с критикой городской власти, а конкретно вице-мэра Андрея Новикова, который отвечает за строительство в Таллинне.

"Сейчас проехал мимо ситуации, когда скорая помощь помогала сбитому велосипедисту возле церкви Каарли. Я рад, что сейчас процесс хоть начался. Но вопрос, как это делать и что делать, не решен. С нашей стороны много критики, у нас другое видение будущего города", — парировал депутат Рийгикогу, член Партии реформ Мати Райдма.

Хоть работы и закончились, как говорит Новиков, в некоторых местах решили ничего не делать, а просто нарисовали белым цветом велосипед — якобы продолжение велотрассы. Например, возле Foorum и напротив кафе "Нарва".

"Через месяц будет реконструкция улицы Йыэ, от Рейди теэ до Нарвского шоссе. Вместе с этим будет реконструироваться весь перекресток. Нет смысла сейчас что-то делать на два месяца, потом опять переделывать. Этот участок вот-вот будет ремонтироваться", — ответил он.

Реформисты предлагают концепцию "15-минутный город". Каждый житель Таллинна должен за 15 минут пешком или на велосипеде добираться до общественно-важных мест. Что сделают с новыми велодорогами реформисты, если придут к власти?

"Мы помним старые времена, когда были только машины и пешеходы. Сейчас есть велосипеды, самокаты, другой транспорт. Мы живем в другом мире. Стараться решать только одну проблему — не получится. Мы окажемся в ситуации, когда другие проблемы не решены. Мы хотим создать город, где удобно жить всем. Мы считаем, что в Таллинне недостаточно сделано. Нужно переделать концепцию, всю систему. Я боюсь, что нынешнее качество краски оставляет желать лучшего. Ее нанесли в очень быстром стиле, как перед Олимпиадой", — ответил Райдма.

Новиков отметил, что ничего не будет переделываться. "Это лучший европейский опыт. Как создавались эти красные дорожки? Архитекторы совместно с инженерами составили рисунки. Потом они были согласованы с полицией. Затем чертежи показали авторам велостратегии и заинтересованным группам. Потом они были приведены в жизнь. Да, это нужно было делать быстрее, но это не получилось — нужно было составить тендер, найти исполнителя, все согласовать.

Половина дорог сделаны на автомобильных полосах, половина на тротуарах. Если раньше самый большой конфликт был между автомобилистом и велосипедистом. То теперь между водителем электросамоката и пешеходом. Мы должны были выделить место для всех, чтобы всем было удобно и безопасно передвигаться по городу. Год тому назад город вышел с инициативой, чтобы в законодательстве было обозначено, где и как должны передвигаться на электросамокатах. Банально, чтобы пьяные не ездили на них", — вспомнил центрист.

"Сейчас получается так, что в некоторых местах урезали зону для пешеходов, а таких отрезков дорог и так мало. И вы говорите про безопасность — велодорога от Виру до Соляриса проходит впритык с контактной плиткой. То есть, слепой будет передвигаться бок о бок с самокатом, который едет 20 км/ч", — сказал ведущий Виталий Бесчастный.

"Это получается физическое разделение для пешеходов и велосипедистов. Кстати, конкретно этот отрезок хвалят велосипедисты", — начал Новиков.

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