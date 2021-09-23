Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Воздушное судно летело в соответствии с планом полета, но с выключенным ответчиком. Пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России и вручило ему ноту. Это шестой случай нарушения эстонского воздушного пространства иностранными самолетами в этом году.