23.09.2021, 14:51
Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии(16)
Foto: Andres Putting
В среду днем, 22 сентября, в районе острова Вайндлоо самолет военно-воздушных сил Российской Федерации А-50 нарушил воздушную границу Эстонии. Инцидент длился менее минуты.
Воздушное судно летело в соответствии с планом полета, но с выключенным ответчиком. Пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.
Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России и вручило ему ноту. Это шестой случай нарушения эстонского воздушного пространства иностранными самолетами в этом году.