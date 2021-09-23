Звезда НХЛ склонил жену к оральному сексу после похорон дочери. Теперь ему придется ответить перед судом

В рамках дела о разводе Анна подала заявку на запретительный судебный приказ в отношении супруга. Напомним, ранее Кэйн обвинил жену в домашнем насилии и получил временный запретительный судебный приказ.

”В начале марта 2019 года наша дочь Ева родилась на 28-й неделе и умерла. Я была опустошена. После похорон мы с Эвандером вернулись домой, и, поскольку я только что выписалась из больницы и восстанавливалась, мы, очевидно, не могли вступать в половую связь.

Эвандер заставил меня заняться оральным сексом, он схватил меня за волосы, намотал их на свою руку и притянул мою голову к своему члену. Я плакала, а Эвандер назвал меня ”жалкой неудачницей и глупой сукой”. Через несколько дней Эвандер снова заставил меня вступить с ним в половую связь, несмотря на то, что я не выздоровела. Когда я выразила протест, Эвандер заявил: ”Нельзя изнасиловать свою жену”, — сообщила Анна.

”Эвандер попытался ударить меня кулаком по лицу, но вместо этого он ударил нашу дочь по лицу, заставив ее рыдать”, — говорится в документах о другом инциденте.

”Эвандер отрицает, что когда-либо применял насилие в отношении миссис Кэйн или их дочери Кенсингтон, которой он дорожит”, — сообщил адвокат игрока.