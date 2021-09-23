Развитие 5G в Эстонии застопорилось: Еврокомиссия начала производство

Новые нормы призваны модернизировать европейское законодательство по части электронных каналов связи, расширит права потребителей и возможности выбора, а также побудить операторов инвестировать в волоконно-оптические и 5G-сети.

Производство начато также в отношении 17 других стран ЕС. Правовые нормы следовало перенять еще к 21 сентября 2020 г.

В Эстонии необходимая поправка к закону была представлена на третье чтение в Рийгикогу, но вчера министр инфотехнологий Андрес Сутт сообщил, что снимает законопроект с чтения для его оптимизации.

До сих пор Министерство экономики и коммуникаций не смогло обеспечить телекоммуникационные предприятия частотами, необходимыми для внедрения 5G.