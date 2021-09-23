Жители Ласнамяэ могут получить вторую дозу прививки в культурном центре "Линдакиви"

”В августе в Ласнамяэ работал вакцинационный автобус Медицинского центра Qvalitas, где прививку сделали почти 5000 жителей Ласнамяэ. Сейчас настало время получить вторую дозу, и это можно удобно сделать в Культурном центре Линдакиви. Даже если вы забыли точное время для получения второй дозы, все же стоит прийти на место в Линдакиви и сделать второй укол. Только в этом случае курс вакцинации можно считать завершенным”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Медицинский центр Qvalitas проводит вакцинацию второй дозой в Культурном центре Линдакиви (ул. Коорти, 22) сегодня, завтра и в субботу с 10 до 17 часов. Вакцинация бесплатна и предварительная регистрация не требуется. На месте можно сделать укол как первой, так и второй дозой вакцины.

Сейчас в Ласнамяэ работает вакцинационный автобус Медицинского центра Confido, где можно сделать прививку от COVID-19 вакциной Moderna. Вакцинационный автобус будет работать в Ласнамяэ до 30 сентября и сделает остановки почти во всех микрорайонах Ласнамяэ. С графиком и остановками вакцинационного автобуса можно ознакомиться здесь.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).