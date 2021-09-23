В Таллинне вновь можно вызвать врача на дом ребенку в возрасте до 12 лет

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, услугой вызова врача на дом могут воспользоваться все находящиеся в Таллинне семьи, вне зависимости от их действительного места жительства.

”Результаты стартовавшего менее года назад проекта показывают, что услуга нашла свою целевую группу. Родители заболевших детей нуждаются в чувстве уверенности и рекомендациях по лечению. Как раз это и предлагают бригады домашних визитов. При необходимости врач может выписать рецепт на лекарство”, — пояснила Бешкина.

Услуга вызова врача на дом позволяет поддержать родителей, оперативно организовав врачебный осмотр ребенка, а также снизить нагрузку на скорую помощь в условиях вспышки коронавирусной инфекции. Целевой группой услуги являются дети с острыми симптомами заболевания, которые, однако, не нуждаются в неотложной медицинской помощи — в ситуации, когда поход к врачу затруднителен, а рекомендаций, полученных по инфотелефону семейных врачей, недостаточно.

Выезжающую на дом бригаду медиков можно вызвать в пятницу, субботу и воскресенье с 14 до 22 часов. Звонки принимает диспетчер Таллиннской скорой помощи по номеру 6971145 с 12 до 20 часов и перенаправляет их дежурным медикам. В день принимается до десяти вызовов, визиты совершаются в тот же день.

При сотрудничестве Таллиннской скорой помощи и Таллиннской детской больницы вызовы обслуживает специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или врач общего профиля, а также техник экстренной медицины. Врач бригады домашних визитов имеет право выписывать рецепты. В период эпидемии коронавирусной инфекции медики во время визита используют полный набор средств защиты, чтобы обезопасить как себя, так и пациента.

Проект бригады домашних визитов стартовал осенью минувшего года. Поводом для вызова врачей на дом в основном являются острые вирусные заболевания. В общей сложности бригада осуществила 184 визита, средний возраст маленьких пациентов составил 2,2 года.

На предоставление услуги в бюджете города Таллинна на текущий год предусмотрено 100 000 евро.