ВИДЕО | В Питере африканский мошенник пытался спрыгнуть с 17 этажа. До этого он обманул итальянский футбольный клуб почти на € 1 млн

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники использовали схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба.

”По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда”, — заявила Волк.

Знакомый иностранцев подготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Подозреваемые в преступлении предъявили документы в одном из банков Санкт-Петербурга, открыли счет, а после указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне. Итальянская сторона перечислила мошенникам €800 тысяч. Часть суммы задержанные успели потратить. На сумму свыше 57 миллионов рублей наложен арест.

Отмечается, что в момент задержания один их злоумышленников попытался спрятаться от правоохранителей с внешней стороны балкона 17-го этажа жилого дома и едва не упал, однако полицейским удалось его спасти.