"Глючить не будет потом?" В Маарду вакцинировали прямо на заводе — в столовой предприятия(9)
”Это довольно странно”, — прокомментировала премьер-министр Кая Каллас новости о популярности вакцинации в порядке живой очереди. Летом правительство начало по-другому ”продавать” вакцину — устраивали розыгрыши, дарили подарочные карты, со временем сменили и подход к самому процессу. Если изначально делали ставку на интернет-регистрацию с четким временем и местом, то потом все больше решили открывать палатки возле рынков, торговых центров и вакцинировать без предварительной записи.
Еще одно нововведение — вакцинация на рабочем месте. Работодатель договаривается с больницей о времени и количестве доз, а медики сами приезжают на объект.
Небольшой минивэн с надписью: ”Вакцинационная скорая помощь, сделайте заказ уже сегодня” приехал на деревообрабатывающий завод в Маарду. Медбрат и несколько сотрудников Ляэне-Таллиннской больницы заходят в столовую предприятия. Тут и будут вакцинировать сотрудников.
”Глючить не будет потом?” — спрашивает один из кандидатов на прививку. Ему отвечают: все будет хорошо, это подтверждают и его коллеги. Перед входом в кабинет-столовую уже стоят около 15 человек. По очереди людей просят подойти к медбрату. Некоторые удивляются, а где девушка, которая приезжала в первый раз. Для одних это первая доза, для половины вторая. Используют Pfizer.
Медбрат Марк разводит вакцину. В маленьких баночках находится концентрат, его надо смешать с раствором хлорида натрия 0,9% (так называемая вода для инъекций) и 10 раз перевернуть шприц. ”Каждая вакцина по-разному разводится. Pfizer разводить надо, с одного концентрата получается 6 доз. У Janssen — 5”, — говорит он. Прививать может медсестра или медбрат, которые прошли специальные курсы. ”За мою практику ни одному человеку не было плохо. К каждому нужен свой подход. Рассказать, что и как. Предупредить о побочных эффектах, они могут быть после каждого лекарства, не только от вакцин”, — продолжает он.
Анатолий, который был первым, спрашивает про COVID-паспорт, где и как его скачать. Получение COVID-сертификата одна из основных причин вакцинации. ”Главное — не хочу болеть, брать больничный. А если и заболею, то перенесу в легкой форме. Плюс, хочется уже в кафе сходить, в театр, а не просто дома сидеть. Сейчас же все закрыто для непривитых”, — добавила получившая вторую дозу женщина. Ее коллега желает съездить в Санкт-Петербург к сестре. ”Если я заболею, то перенесу болезнь спокойно”, — утверждает Лариса.
”У нас работает 600 человек. Мы предварительно запрашиваем списки желающих вакцинироваться. Потом связываемся с центром вакцинации, обсуждаем дату и все детали. Первый раз сами возили людей на место — в Тондираба, второй и третий разы уже здесь. Кто-то прививался сам, через семейного врача или digilugu. Первый раз участвовало 50 человек, второй раз 80, сегодня больше 20 человек. Все добровольно и по собственному желанию”, — рассказывает отвечающая за организацию вакцинации на заводе Юлия.
На днях Танелю Кийку напомнили: министр обещал к 22 сентябрю вакцинировать 70% взрослого населения Эстонии. Сейчас этот показатель равен 67%, отметил он. При этом полный курс вакцинации прошло 52%, или 686 тысяч эстоноземельцев.