"Глючить не будет потом?" В Маарду вакцинировали прямо на заводе — в столовой предприятия



”Это довольно странно”, — прокомментировала премьер-министр Кая Каллас новости о популярности вакцинации в порядке живой очереди. Летом правительство начало по-другому ”продавать” вакцину — устраивали розыгрыши, дарили подарочные карты, со временем сменили и подход к самому процессу. Если изначально делали ставку на интернет-регистрацию с четким временем и местом, то потом все больше решили открывать палатки возле рынков, торговых центров и вакцинировать без предварительной записи.

Еще одно нововведение — вакцинация на рабочем месте. Работодатель договаривается с больницей о времени и количестве доз, а медики сами приезжают на объект.

Небольшой минивэн с надписью: ”Вакцинационная скорая помощь, сделайте заказ уже сегодня” приехал на деревообрабатывающий завод в Маарду. Медбрат и несколько сотрудников Ляэне-Таллиннской больницы заходят в столовую предприятия. Тут и будут вакцинировать сотрудников.

”Глючить не будет потом?” — спрашивает один из кандидатов на прививку. Ему отвечают: все будет хорошо, это подтверждают и его коллеги. Перед входом в кабинет-столовую уже стоят около 15 человек. По очереди людей просят подойти к медбрату. Некоторые удивляются, а где девушка, которая приезжала в первый раз. Для одних это первая доза, для половины вторая. Используют Pfizer.

Медбрат Марк разводит вакцину. В маленьких баночках находится концентрат, его надо смешать с раствором хлорида натрия 0,9% (так называемая вода для инъекций) и 10 раз перевернуть шприц. ”Каждая вакцина по-разному разводится. Pfizer разводить надо, с одного концентрата получается 6 доз. У Janssen — 5”, — говорит он. Прививать может медсестра или медбрат, которые прошли специальные курсы. ”За мою практику ни одному человеку не было плохо. К каждому нужен свой подход. Рассказать, что и как. Предупредить о побочных эффектах, они могут быть после каждого лекарства, не только от вакцин”, — продолжает он.