Коронавирус в Рийгикогу: Виктория Ладынская-Кубитс заболела ковидом

Ладынская-Кубитс сообщила изданию, что находится в изоляции с момента получения положительного резульатата.

Депутат отметила, что сообщила всем, кто близко контактировал с ней в эти дни. Также она добавила, что вакцинирована и болезнь напоминает осеннюю простуду. Где произошло заражение, она не знает.

Как сообщила пресс-секретарь Рийгикогу Эпп-Маре Кукемельк, точное количество близкононтактных им неизвестно. Болезнь одного депутата, по ее словам, на рабочий распорядок никак не повлияет, так как люди могут заменять друг друга или участвовать в трудовом процессу по видеосвязи. ”Кроме того, вакцинированные и переболевшие люди не должны оставаться в изоляции”, — добавила Кукемельк.

В Департаменте здоровья сообщили, что поскольку количество близкоконтактных большое, на выявление всех уйдет время. Кроме того, Ладынская-Кубитс уже сама сообщила всем о заражении.