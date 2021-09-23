23.09.2021, 13:15
В Нарве двое пьяных мужчин устроили в заброшенном доме взрыв(12)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в Нарве действия двух употребивших алкоголь мужчин привели ко взрыву в заброшенном здании.
23 сентября полиция получила сообщение о том, что двое мужчин вошли в заброшенное здание на улице Кересе в Нарве и принялись распивать алкоголь.
По предварительным данным, один из мужчин сломал расположенную в здании газовую трубу. В результате этого произошла утечка газа, а когда мужчины воспользовались зажигалкой, случился взрыв.
Один из мужчин был доставлен в больницу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.