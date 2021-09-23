ЧП и криминал
23.09.2021, 13:15

В Нарве двое пьяных мужчин устроили в заброшенном доме взрыв

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Foto illustratiivne
Foto illustratiivne
Foto: Taavi Sepp
Сегодня в Нарве действия двух употребивших алкоголь мужчин привели ко взрыву в заброшенном здании.

23 сентября полиция получила сообщение о том, что двое мужчин вошли в заброшенное здание на улице Кересе в Нарве и принялись распивать алкоголь.

По предварительным данным, один из мужчин сломал расположенную в здании газовую трубу. В результате этого произошла утечка газа, а когда мужчины воспользовались зажигалкой, случился взрыв.

Один из мужчин был доставлен в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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