Как не дать банковским мошенникам себя обмануть? Swedbank выпустил видео о проблеме, из-за которой жители Эстонии теряют тысячи евро

В целом, все сводится к тому, что вам предлагают участвовать в инвестировании, где за короткий срок вы можете получить очень большую прибыль. Однако как правило, мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Что касается звонков, язык общения как правило русский. Мошенник представляется работником банка, и здесь несколько вариаций — либо вам сообщают, что на вашем счету происходят сомнительные сделки, и чтобы остановить их, у вас просят определенные данные, либо вам говорят, что для того, чтобы просто установить дополнительную защиту, им требуются ваши данные. Здесь мошенники не остановились на телефонных звонках, они пробовали действовать в таких приложениях, как Whatsapp и Viber . На аватар ставили картинку любого банка и звонили, представляясь сотрудником. Таким образом, логотип высвечивался при звонке.

Киберпреступники используют абсолютно разные вариации мошеннических схем, но их суть остается неизменной. Если мы говорим о мошеннических схемах под предлогом инвестиций, то здесь есть несколько вариантов. Вам может напрямую поступить телефонный звонок якобы о брокера или помощника какой-либо известной финансовой фирмы. Также мошенники хорошо используют возможности рекламы — если вы нажимаете на баннер, то переходите не их страничку, заполняете анкету и даете таким образом свои данные мошеннику. Через какое-то время он вам перезванивает, связывается с вами и объясняет суть подобной инвестиции. Еще один момент — когда в связи с ковидом все было закрыто, была маленькая возможность путешествий и перемещений, мошенники начали перебираться на сайты знакомств. Там новые виртуальные друзья рассказывали о том, как они потеряли работу, но сейчас неплохо зарабатывают на инвестициях и предлагают и вам в этом поучаствовать.

В начале сентября на счета жителей Эстонии поступили достаточно крупные суммы в связи с тем, что многие переводили деньги по второй пенсионной ступени. В общей сложности переводы составили миллиард евро. И конечно, мошенники не оставили это без внимания.

Чаще всего мошенники представляются работниками именно Swedbank, потому что этот банк уже давно работает на Эстонскоим рынке и имеет самую обширную клиентскую базу.

О том, как же вывести мошенника на чистую воду рассказала заместитель руководителя сети контор Swedbank Ирина Мамутова.

Человек на другом конце провода может быть очень убедительным и использовать официальную терминологию, создавая соответствующее впечатление. Разговаривают они очень напористо, без пауз, чтобы навести на свою потенциальную жертву легкую панику. Однако в речи мошенники могут использовать немного непривычные для русскоговорящих людей Эстонии слова и термины. Также, как раньше было сказано, они пытаются создать впечатление, что что-то происходит именно в данную минуту, и если вы не подтвердите что-то своими кодами — будет крах. Создается впечатление, что если не сейчас — то никогда. Также часто мошенники представляются именно службой безопасности — к ней у клиентов возникает особенное доверие.

Важно понимать, что могут спросить у вас реальные сотрудники банка? И чего никогда не спросят? Здесь нужно разделять — вы сами позвонили в банк, или звонят вам. Если звонит банк, то как правило, цель — оповестить о каких-либо нововведениях, новых услугах и предоставить вам какие-то новые возможности. В этот момент работник банка знает, в с кем он разговаривает и дает вам информацию сам. Он не спрашивает ни кодов, ни Pin 1, ни тем более Pin 2. Когда же вы звоните сами в банк, то для того, чтобы понять, с кем мы разговариваем, мы просим идентифицировать клиента с помощью аутентификации, которую он использует — Smart-ID, ID-карта и так далее. Если человек сказал Pin 2, то это означает не только доступ к вашим средствам, но и возможность открытия кредитных карт, увеличения лимитов и даже оформление кредитов.

Можно ли вернуть средства, которые у вас украли? — отвечает Яна Фролова-Алферьев.

Если мы говорим о преступниках, которые не находятся на территории Эстонии, то их поимка и привлечение к ответственности крайне затруднительны. Если денежные средства перешли к таким мошенникам, то вернуть их практически невозможно. Мошенники переводят денежные средства на подконтрольные им счета и могут отправить на счет другой страны, с того счета — на счет еще одной, и только потом обналичить или перевести в криптовалюту. Проследить дальнейшую судьбу этих денег — невозможно.