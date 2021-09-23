23.09.2021, 11:56
Племянник Кадырова забил первый гол за ”Ахмат”
TASS
25-летний нападающий Абубакар Кадыров, являющийся племянником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, забил свой первый мяч в составе ”Ахмата” в матче Кубка России против московского ”Кайрата” (3:0).
Для Кадырова этот матч стал третьим в составе взрослой команды ”Ахмата”. Форвард был заменен на Артема Архипова в начале второго тайма. Абубакар на 18-й минуте реализовал пенальти.
За дубль ”Ахмата” Кадыров отметился 11 мячами и одной результативной передачей в 126 матчах. Портал Transfermarkt оценивает Кадырова в €50 тыс.