На русском языке! В понедельник снова состоится инфочас по вопросам вакцинации

В 14.00-15.00 за ходом инфочаса на русском языке можно будет следить на телеканале ETV+, а также на порталах rus.postimees.ee и rus.delfi.ee, в 16.00-17.00 инфочас пройдёт на телеканале ETV и порталах ERR, Delfi, Postimees и Õhtuleht.

”К настоящему моменту в Эстонии вакцинировано свыше 66 процентов совершеннолетнего населения. В то же время по-прежнему много людей, которые сомневаются и нуждаются в дополнительной информации о вакцинах и вакцинации. Поэтому мы с помощью Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации организуем большой инфочас о вакцинации как на эстонском, так и на русском языке, на которых отвечать на вопросы людей пригласили лучших экспертов в своей области. Надеюсь, что ответы и разъяснения топовых специалистов помогут достичь информированного решения о вакцинации и тем, кто не успел ещё вакцинироваться”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

На русскоязычном инфочасе на вопросы, касающиеся вакцинации и вакцинах против COVID-19, ответят член Союза семейных врачей Эстонии д-р Алина Тереп, главный врач Таллиннской скорой помощи д-р Рауль Адлас, руководитель Центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы д-р Василий Новак, студент провизорского отделения Тартуского университета Алексей Моргунов, главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова и руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майя Уускюла. Ведущий инфочаса на русском языке — Андрей Титов.

Для участия в инфочасе на эстонском языке приглашены главный врач Северо-Эстонской региональной больницы проф. Пеэп Тальвинг, руководитель научного совета по COVID-19 проф. Ирья Лутсар, член правления Эстонского союза семейных врачей д-р Арго Лятт, заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, руководитель бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств Майя Уускюла и член правления Больничной кассы Майви Парв. Модератор инфочаса — Таави Эйлат.